В каких направлениях разрешено движение автомобилей? Хитрая задача по ПДД

Каждый водитель, пешеход или велосипедист должен знать и понимать основные правила и знаки, установленные на дорогах. От этого будет зависеть безопасность и здоровье всех участников движения.

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Одним из важнейших аспектов ПДД является определение разрешенных направлений движения. Чтобы напомнить вам одно из основных правил, auto_pdr.ua поделился интересным тестовым заданием.

В каких направлениях разрешено двигаться водителю синего автомобиля?

А. Только прямо;

Б. Прямо и направо;

В. Во всех направлениях.

Для начала давайте вспомним правило 10.4. из пункта ПДД о начале движения и изменении его направления.

10.4 Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

Согласно этому правилу водитель синего автомобиля не может повернуть налево или развернуться, поскольку он находится в крайней правой полосе. Поэтому ответ В точно не может быть верным.

Также обратите внимание, что на изображении есть светофор с дополнительной секцией. Если сигнал включен, то разрешено и поворачивать в указанном направлении, и разворачиваться.

Однако зеленая стрелка не горит, поэтому согласно правилу 8.7.3 совершать поворот в направлении, указанном ею запрещено.

Правильный ответ

Поскольку водитель не имеет права повернуть ни направо, ни налево, правильный ответ А. Водитель синего автомобиля может двигаться только прямо.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, разрешено ли грузовику разворачиваться из-за поворота налево из крайнего правого ряда.

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