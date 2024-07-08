В каких направлениях разрешено движение автомобилей? Хитрая задача по ПДД
Каждый водитель, пешеход или велосипедист должен знать и понимать основные правила и знаки, установленные на дорогах. От этого будет зависеть безопасность и здоровье всех участников движения.
Одним из важнейших аспектов ПДД является определение разрешенных направлений движения. Чтобы напомнить вам одно из основных правил, auto_pdr.ua поделился интересным тестовым заданием.
В каких направлениях разрешено двигаться водителю синего автомобиля?
- А. Только прямо;
- Б. Прямо и направо;
- В. Во всех направлениях.
Для начала давайте вспомним правило 10.4. из пункта ПДД о начале движения и изменении его направления.
10.4 Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.
Согласно этому правилу водитель синего автомобиля не может повернуть налево или развернуться, поскольку он находится в крайней правой полосе. Поэтому ответ В точно не может быть верным.
Также обратите внимание, что на изображении есть светофор с дополнительной секцией. Если сигнал включен, то разрешено и поворачивать в указанном направлении, и разворачиваться.
Однако зеленая стрелка не горит, поэтому согласно правилу 8.7.3 совершать поворот в направлении, указанном ею запрещено.
Правильный ответ
Поскольку водитель не имеет права повернуть ни направо, ни налево, правильный ответ А. Водитель синего автомобиля может двигаться только прямо.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, разрешено ли грузовику разворачиваться из-за поворота налево из крайнего правого ряда.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.