В долгожданном бюджетнике Nissan Leaf есть несколько секретов. Фото

Долгожданный электрокар Nissan Leaf 2026 модельного года оказался бюджетным автомобилем в сегменте современных EV. Недорогой кроссовер получил несколько секретов, которые сделали этот автомобиль интереснее.

Подробности стали известны Carscoops. В компании признались, что создавали новый Nissan Leaf 3 поколения с той же страстью, что, например, бензиновый заднеприводный спорткар Nissan Z.

Кстати, родство между этими моделями Nissan просматривается и в дизайне. Силуэт Leaf старались сделать максимально динамичным. Ручки задних дверей визуально скрыли. А фонари вместе с формой кормы вдохновлены спортивным купе Nissan Z. Кроме того, управляемость старались сделать отзывчивой, а вождение интересным. Конструкторы поработали над настройками шасси.

Запас хода Leaf 2026 составит 480 км в максимальном варианте с батареей емкостью 75 кВтч. Предусмотрены два варианта силовых установок: мощностью 174 и 218 л.с. (в зависимости от рынка).

Цена Nissan Leaf 3 поколения стартует с $29 990 с комплектацией S Plus. Позже в продаже появится упрощенный Nissan Leaf S 2026 года – от 25 360 долларов.

