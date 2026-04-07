В Dodge рассказали про новый очень дешевый автомобиль. Фото

Оказалось, что в Dodge очень заинтересованы в появлении нового дешевого автомобиля в своей линейке. Интересно, что это спортивная машина, о которой рассказали некоторые подробности.

Как стало известно Motor1, в руководстве компании поделились соображениями про новую спортивную модель Dodge. Несмотря на то, что официально проект пока не подтвердили, отмечается, что спорткар с ценой менее 30 000 долларов может стать популярным.

Такие рассуждения позволили вспомнить шоу-кар Dodge Demon Roadster 2007 года. Концепт, который показываем на фото, не превратился в серийную машину. Однако даже сейчас смотрится свежо.

Тем временем американская компания сокращает свои позиции в недорогих сегментах. От производства кроссовера Dodge Hornet решили отказаться.

Автомобиль поступил в продажу в 2023 году, но проиграл схватку с основными соперниками (Toyota RAV4, Honda CR-V, Chevrolet Equinox) в наиболее востребованном сегменте. Оказалось, что кроссовер Dodge Hornet покупателей не заинтересовал.

