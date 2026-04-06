Недорогой практичный внедорожник Honda стал еще популярнее. Фото

Практичный внедорожник Honda Passport демонстрирует крепкие позиции на рынке как недорогой представитель своего сегмента. Автомобиль в 2026 году стал еще популярнее.

Видео дня

Модель Honda Passport действительно привлекла много внимания – сегмент SUV очень востребован, а репутация Honda только способствует успеху. Motor1 стало известно о высоких продажах автомобиля.

Продажи модели Honda Passport в США, на ключевом для этой машины рынке, со сменой поколений выросли на 70% в 2025 году с 55 231 проданным экземпляром. А уже по итогам марта 2026 года компания реализовала около 5000 машин. Спрос вырос на 20%.

В особенности успешным оказался внедорожник Honda Passport TrailSport – на его долю пришлось 80%.

Honda оценила растущий спрос на "вездеходы" с брутальным дизайном, поэтому новая машина получила более грубую и "крепкую" внешность. Под капотом – мощный 3,5-литровый бензиновый V6 на 285 сил. Цена Honda Passport – от 44 750 долларов, что выгодно отличает новинку от других крупных SUV.

