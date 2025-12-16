Почему электромобили могут вызвать тошноту: названы неожиданные причины

С ростом популярности электромобилей страх возгораний и ограниченный запас хода стали основными стоп-сигналами для потенциальных покупателей. В то же время пассажиры начали жаловаться на тошноту внутри EV, у которой есть неожиданные причины.

Как стало известно MotoPL, все больше пассажиров электрокаров жалуются на головокружение и тошноту во время поездки. Причины – в "сенсорном конфликте" мозга. В отличие от машин с ДВС, электрокары движутся почти бесшумно и без вибраций. Мозг не получает привычных сигналов о разгоне и торможении, из-за чего органы чувств передают противоречивую информацию. Поэтому возникает дискомфорт.

Особенно сильно это ощущают именно пассажиры, ведь они не вовлечены в процесс управления транспортным средством – чувства водителя обострены из-за сосредоточенности на нескольких задачах.

Вдобавок, привычное для электрических машин рекуперативное торможение и характерные мгновенные ускорения усиливают неприятные ощущения: тело чувствует одно, а глаза фиксируют другое. А главное, что отсутствует привычная физическая связь между тем, что человек ощущает и видит.

Автопроизводители уже ищут решения – изобретение электрокаров заново не прекращается даже спустя сотню лет. Тестируются искусственные звуки, мягкие вибрации и световые индикаторы, которые помогают мозгу лучше воспринимать движение. Пока же эксперты советуют смотреть вдаль и не пользоваться гаджетами во время поездки – это снижает риск укачивания.

