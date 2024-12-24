Уже есть в Украине: очень дешевый кроссовер выходит на новый рынок

Новый дешевый кроссовер BYD Atto 2 из Китая готовится выйти на новый для себя рынок. При этом в Украине модель уже давно продают с очень низкой ценой. Правда, машина известна под другим именем.

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По размерам и основным характеристикам новинка сравнима с другими представителями сегмента, в особенности – Dacia Duster. Однако у BYD нулевой расход топлива – в движение машину приводит электромотор. Детали рассказывает CarNewsChina.

В Украине продают BYD Yuan UP с ценой от 18 000 долларов (в Китае цена равна $13 000). А на британский рынок бюджетный электрокар отправится именно под названием BYD Atto 2 в начале 2025 года.

Длина кузова китайского кроссовера BYD составляет 4310 мм при колесной базе в 2620 мм, ширина – 1830 мм, а высота равна 1675 мм. Дизайн современный, но BYD Atto 2 выглядит почти так же, как и любой другой китайский автомобиль.

Производитель предложит машину в максимальном исполнении мощностью 174 л.с. Емкость литий-железо-фосфатного батарейного блока – 42 кВтч. Запас хода – 311 км. В оснащении – современная мультимедийная система, панорамная крыша и колесные диски диаметром 17 дюймов.

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