Новейшие японские автомобили могут существенно подешеветь: в чем причина

Новости о грядущем партнерстве Honda и Nissan многих удивили, хотя второй автопроизводитель недавно сообщал, что не против своего спасения на фоне неэффективной операционной деятельности. Все это может привести к удешевлению новых японских автомобилей.

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Как напоминает OBOZ.UA, Honda и Nissan уже сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании. Фактически, закрепили сотрудничество с перспективой дальнейшего объединения в более крупную компанию.

На этом фоне подключилась и компания Mitsubishi (которая вместе с Nissan состоит в альянсе с Renault), но пока в наблюдательной роли. Тем не менее, на кону – образование крупнейшего автомобильного концерна после Toyota и VW Group.

Известно, что три японских производителя займутся совместной разработкой новейших машин на общих платформах и агрегатах. Это потенциально приведет к снижению цен Honda, Nissan и Mitsubishi для усиления конкуренции с другими брендами.

Ответные меры могут последовать и от Toyota, Mazda, Subaru, Suzuki в наиболее востребованных сегментах компактных и среднеразмерных кроссоверов, а также седанов и небольших хэтчбеков. Для покупателей это только плюс.

OBOZ.UA ранее рассказывал про снижение цены на необычный кроссовер Subaru.