Ужас на колесах: новая недорогая модель от Renault всех удивила

Renault подготовила новую бюджетную модель Dacia Hipster. Автомобиль обернется настоящим ужасом для дешевых китайских машин. Эта новинка способна удивить всех.

Подробности о модели стали известны Motor1. Новая Dacia Hipster Concept демонстрирует направление развития будущего серийного электрокара. В первую очередь он привлекает внимание необычным дизайном.

Геометричный стиль смотрится свежо и игриво. А компактный 3-метровый кузов предлагает места для четырех человек и небольшой багажник.

Китайское завоевание европейского авторынка продолжается. Пускай это происходит очень медленно, его не может отрицать даже Dacia, которая продает самые популярные бюджетные автомобили в Европе.

Dacia известна своим крепким присутствием в сегменте бюджетных автомобилей. Но, в отличие от производителей из КНР, у румынского бренда есть репутация, качество и стильный дизайн. Новый электромобиль Dacia Hipster наверняка укрепит позиции производителя.

