Новый бюджетник Chevrolet Bolt уже полностью готов: живые фото

Долгожданный бюджетный электрокар Chevrolet Bolt 2026 модельного года готов к полноценной премьере. Машину показали на живых фото пред дебютом, хотя производитель старается сохранять секретность.

Скоро автомобиль отправят в полноценное серийное производство. Модель опять станет практичным и доступным EV. Пользователь Instagram chargepozitive показывает фото Chevrolet Bolt 3 поколения без маскировки. Дизайн раскрыт полностью.

Это глубокая модернизация хэтчбека прошлого поколения. Премьера Chevrolet Bolt EV состоится до конца 2025 года. А в продажу долгожданный бюджетный электромобиль отправится в 2026 как машина 2027 модельного года.

Ранее в руководстве Chevrolet сообщили, что цена Bolt будет соответствовать модели предыдущего поколения. То есть ожидается стартовый прайс на уровне $29 000.

Производство должно начаться до конца 2025 года на заводе Fairfax Assembly в Канзасе. Также стало известно, что там наладят сборку недорогого электрического кроссовера с теми же компонентами. Такая машина может появиться в 2028 году.

