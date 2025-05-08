Украинцы вызвали ажиотаж на рынке самых экономичных автомобилей

В Украине на рынке электрокаров, которые считаются самыми экономичными автомобилями для семейного бюджета, наблюдается настоящий ажиотаж. Продажи существенно выросли весной 2025 года.

Видео дня

В рейтинге опять лидируют дешевые машины. Эксперты организации Укравтопром составили список наиболее востребованных автомобилей в сегменте. В апреле 2025 года украинцы купили 5792 электромобиля. Это сразу на 37% превышает результаты прошлого года.

Самые популярные электрокары в Украине:

BYD Song Plus (179 шт.); Volkswagen ID.Unyx (153 шт.); Audi Q4 e-tron (75 шт.); Zeekr 001 (63 шт.); Zeekr 7X (43 шт.).

Из общего количества 5623 машины оказались легковыми. При этом большинство – 4701 шт. – электрокары с пробегом. Именно на такие EV в Украине самый большой спрос.

Как всегда, лидируют производители недорогих электромобилей. И это касается не только китайских компаний, но и зарубежных брендов, которые производят свои модели в Китае.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, на рынок выходит новый недорогой и практичный кроссовер Kia.