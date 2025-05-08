Кроссовер Kia Sportage удивил низкой ценой. Фото новой машины

Недорогой кроссовер Kia Sportage 2026 модельного года после модернизации защитит свой известный статус доступного практичного автомобиля. В этом помогут современное оснащение и на удивление низкая цена.

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Модель Kia Sportage уже ранее рассекретили после плановой модернизации. Подробности стали известны Motor1. Традиционно, корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга. Все именно так и произошло.

Новый Kia Sportage получил другую переднюю часть. Заменили бамперы и наружную светотехнику, появились новые колесные диски.

Изменилось оформление салона Kia Sportage 2026. Обновили мультимедийную систему и увеличили мониторы. В линейке остались бензиновые варианты (146 и 180 л.с.) и несколько гибридных модификаций (234 и 265 л.с.).

В оснащении Kia Sportage 2026 модельного года появились сканер отпечатков пальцев, система полуавтономного движения и специальный режим Baby & Toddler, который отличается плавностью хода. Цена Kia Sportage – от 28 000 долларов. Отмечается, что это удивительно низко на фоне удручающей ситуации с высокими тарифами.

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