Украинцы выбирают авто для экономии на АЗС: топ-3 модели

В Украине вырос спрос на гибридные автомобили. Такие машины помогают экономить на АЗС, ведь заправляться приходится реже за счет частично электрического пробега. Определены топ-3 модели, которые среди украинцев пользуются наибольшим спросом.

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По данным Укравтопром, с начала 2023 года (за шесть месяцев) в Украине приобрели на 23% больше гибридных автомобилей, чем за аналогичный период 2022 года. Всего купили более 7 тысяч таких моделей.

Из общего количества 68% оказались новыми машинами.

Топ-3 новых гибридных авто в Украине:

Toyota RAV4 (770 шт.); Mercedes-Benz GLE (383 шт.); Nissan Qashqai (363 шт.).

Традиционно б/у автомобили пользуются спросом в Украине. Это касается и гибридных моделей, которые в нашу страну ввозят из-за рубежа.

Топ-3 б/у гибридных авто в Украине:

Ford Fusion (247 шт.); Toyota Prius (229 шт.); Ford C-Max Hybrid (210 шт.).

Интересно, что в статистике новых автомобилей гибридные модели заняли 17,6% – без малого пятую часть. Прогнозируется дальнейший рост популярности таких моделей из-за роста цен на топливо.

OBOZREVATEL ранее сообщал о лучших б/у авто, которые можно купить сегодня. Они доступны, надежны и практичны.