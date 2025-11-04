Украинцы покупают только их: топ-10 новых автомобилей на рынке
Украинцы определили топ-10 новых автомобилей на рынке, которые чаще других покупали в октябре. Бестселлерами опять оказались преимущественно недорогие машины.
Самой высокой популярностью в Украине как всегда пользуются доступные машины. В особенности покупатели уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам и электромобилям. Статистика организации "Укравтопром" назвала топ-10 моделей.
В октябре 2025 года рынок новых машин составил 7,8 тыс. экземпляров. Это на треть больше в сравнении с октябрем 2024 года и на 14% превышает результат сентября.
Самые популярные автомобили в Украине:
- Volkswagen ID.Unyx (441 шт.);
- Renault Duster (432 шт.);
- BYD Song Plus (391 шт.);
- Toyota RAV4 (384 шт.);
- BYD Leopard 3 (261 шт.);
- Toyota Land Cruiser Prado (247 шт.);
- Hyundai Tucson (244 шт.);
- Skoda Kodiaq (217 шт.);
- Volkswagen Touareg (189 шт.);
- Zeekr 7X (169 шт.).
Первую позицию занимает Volkswagen ID.Unyx, который официально в Украине не продается. А на второе место вырвался бюджетник Renault Duster. На третьем месте – китайский кроссовер BYD Song Plus.
В десятку лидеров также попали Volkswagen Touareg и Toyota Land Cruiser Prado. Это одни из любимых моделей украинцев в премиальном сегменте.
