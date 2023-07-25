Украинцы отказываются от бензина ради экономии: какие авто покупают

За июнь 2023 года украинцы купили около 1,5 тысяч новых автомобилей. Из них 600 экземпляров оказались электрическими – при этом их импорт увеличился. Все чаще украинцы отказываются от дорожающего бензина в пользу электричества ради экономии.

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По данным AUTO.RIA, среди новых электрокаров наибольшим спросом как раз пользуются транспортные средства, которые были ввезены из-за рубежа. Чаще всего – из Китая.

Самые популярные электромобили в Украине (июнь 2023):

Volkswagen ID.4 (199 шт.); Honda M-NV (111 шт.); Volkswagen ID.6 Crozz (37 шт.); Honda eNS1 (27 шт.); Audi Q8 e-tron (18 шт.); Hyundai Kona Electric (17 шт.); BMW iX (16 шт.); Mercedes-Benz EQS (12 шт.); Honda e:NP1 (12 шт.); Volkswagen ID.3 (11 шт.); Porsche Taycan (7 шт.); Hyundai Ioniq 6 (7 шт.); BYD Song Plus (7 шт.); MG Marvel R (6 шт.); MG 4 (6 шт.); BYD Yuan (6 шт.); Zeekr 001 (5 шт.); Mercedes-Benz EQA (5 шт.); Jaguar I-Pace (5 шт.).

Авторы статистики отмечают, что, в соответствии с законодательством, новым транспортным средством считается такое, которое впервые регистрируется в Украине и не было до этого зарегистрировано в другой стране, а пробег – менее 6000 км.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о дешевом электромобиле Citroen. Он получит мощный мотор и повышенный запас хода.