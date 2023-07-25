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Украинцы отказываются от бензина ради экономии: какие авто покупают

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,6 т.
Volkswagen ID.4

За июнь 2023 года украинцы купили около 1,5 тысяч новых автомобилей. Из них 600 экземпляров оказались электрическими – при этом их импорт увеличился. Все чаще украинцы отказываются от дорожающего бензина в пользу электричества ради экономии.

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По данным AUTO.RIA, среди новых электрокаров наибольшим спросом как раз пользуются транспортные средства, которые были ввезены из-за рубежа. Чаще всего – из Китая.

Самые популярные электромобили в Украине (июнь 2023):

  1. Volkswagen ID.4 (199 шт.);
  2. Honda M-NV (111 шт.);
  3. Volkswagen ID.6 Crozz (37 шт.);
  4. Honda eNS1 (27 шт.);
  5. Audi Q8 e-tron (18 шт.);
  6. Hyundai Kona Electric (17 шт.);
  7. BMW iX (16 шт.);
  8. Mercedes-Benz EQS (12 шт.);
  9. Honda e:NP1 (12 шт.);
  10. Volkswagen ID.3 (11 шт.);
  11. Porsche Taycan (7 шт.);
  12. Hyundai Ioniq 6 (7 шт.);
  13. BYD Song Plus (7 шт.);
  14. MG Marvel R (6 шт.);
  15. MG 4 (6 шт.);
  16. BYD Yuan (6 шт.);
  17. Zeekr 001 (5 шт.);
  18. Mercedes-Benz EQA (5 шт.);
  19. Jaguar I-Pace (5 шт.).
MG

Авторы статистики отмечают, что, в соответствии с законодательством, новым транспортным средством считается такое, которое впервые регистрируется в Украине и не было до этого зарегистрировано в другой стране, а пробег – менее 6000 км.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о дешевом электромобиле Citroen. Он получит мощный мотор и повышенный запас хода.