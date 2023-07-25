Украинцы отказываются от бензина ради экономии: какие авто покупают
За июнь 2023 года украинцы купили около 1,5 тысяч новых автомобилей. Из них 600 экземпляров оказались электрическими – при этом их импорт увеличился. Все чаще украинцы отказываются от дорожающего бензина в пользу электричества ради экономии.
По данным AUTO.RIA, среди новых электрокаров наибольшим спросом как раз пользуются транспортные средства, которые были ввезены из-за рубежа. Чаще всего – из Китая.
Самые популярные электромобили в Украине (июнь 2023):
- Volkswagen ID.4 (199 шт.);
- Honda M-NV (111 шт.);
- Volkswagen ID.6 Crozz (37 шт.);
- Honda eNS1 (27 шт.);
- Audi Q8 e-tron (18 шт.);
- Hyundai Kona Electric (17 шт.);
- BMW iX (16 шт.);
- Mercedes-Benz EQS (12 шт.);
- Honda e:NP1 (12 шт.);
- Volkswagen ID.3 (11 шт.);
- Porsche Taycan (7 шт.);
- Hyundai Ioniq 6 (7 шт.);
- BYD Song Plus (7 шт.);
- MG Marvel R (6 шт.);
- MG 4 (6 шт.);
- BYD Yuan (6 шт.);
- Zeekr 001 (5 шт.);
- Mercedes-Benz EQA (5 шт.);
- Jaguar I-Pace (5 шт.).
Авторы статистики отмечают, что, в соответствии с законодательством, новым транспортным средством считается такое, которое впервые регистрируется в Украине и не было до этого зарегистрировано в другой стране, а пробег – менее 6000 км.
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