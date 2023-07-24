Самый дешевый электромобиль Citroen станет мощнее

Citroen Ami – самый дешевый электромобиль французского бренда с ценой, в зависимости от рынка, до 8000 долларов. Теперь эта модель станет мощнее и получит увеличенный запас хода.

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Информацией о грядущей новинке поделились в L’argus. Citroen Ami находится в перспективном сегменте компактных городских электрокаров, к которому планируют присоединиться все больше производителей. Но Ami в этом сегменте уже несколько лет – необходимо провести модернизацию для достойной конкуренции.

Сейчас так называемая спортивная модификация Citroen Ami находится на ранней стадии разработки, и никто пока не говорит, когда такой электромобиль появится. При этом характеристики уже известны.

Мощность вырастет в два с половиной раза – до 20 л.с. с нынешних 8 л.с. А запас хода увеличится до 140 км с 75 км благодаря новому батарейному блоку емкостью 10 кВтч.

Электромобиль станет быстрее. Максимальная скорость с нынешних 45 км/ч вырастет до 80 км/ч. Стоит ожидать измененный дизайн. Производитель разработает новые бамперы, дизайн колесных дисков и цветовые схемы.

OBOZREVATEL ранее рассказывал об электромобиле Tesla, который удалось купить за 13 000 долларов. При этом автомобиль новый, без пробега.