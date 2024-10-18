Украинцы экономят, а импорт из США вырос: какие б/у авто возглавили продажи

Импорт б/у автомобилей из США в Украину значительно вырос. Покупатели стараются экономить поэтому традиционно обращают внимание на недорогие автомобили. Американская вторичка приходится очень кстати.

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Такие машины опять очень популярны – спрос увеличился. По информации организации Укравтопром, с начала 2024 года украинцы зарегистрировали почти 33,5 тыс. машин с пробегом из США.

Это 79% превышает статистику 2023 года. Из общего количества 45% оснащены бензиновыми двигателями (без электромоторов, то есть гибриды считаются отдельно – таковых 7%). Дизельных машин ввезли всего 6%. А количество электрокаров составляет 35%. Эксперты назвали самые популярные американские б/у автомобили.

Самые популярные б/у авто из США в Украине:

Tesla Model 3 – 3613 шт.; Tesla Model Y – 3035 шт.; Ford Escape – 2236 шт.; Jeep Cherokee – 2014 шт.; Volkswagen Passat – 1921 шт.

За популярность американских электромобилей традиционно отвечает Tesla. Ее модели опять стали самыми востребованными как в своем сегменте, так и в абсолютной статистике американского импорта.

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