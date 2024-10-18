Недорогой кроссовер Subaru получит экономичный вариант с деталями Toyota

Новый недорогой кроссовер Subaru Forester 6 поколения дебютировал с современным дизайном. Но производитель готовит экономичный вариант Forester Hybrid с деталями Toyota. Автомобиль показали на фото.

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Детали стали известны Carscoops. Машину заметили в ходе испытаний на американских дорогах. Заметно,. что производитель нанес на кузов что-то вроде кафуфляжа, однако полностью скрывать дизайн не пытались. Да и внешность модели Subaru Forester 2024 года в любом случае рассекречена – кроссовер уже вышел на рынок.

Производитель ранее сообщил, что европейские покупатели получат свои новые Subaru Forester осенью. А в США модель уже продают. Американская цена Subaru Forester 6 – от 31 090 долларов.

Новый Subaru Forester Hybrid 2025 модельного года получит гибридную систему с компонентами Toyota, однако силовая установка будет основана на фирменном горизонтально-оппозитном двигателе Subaru.

Сам по себе кроссовер Subaru Forester с этим двигателем объемом 2,5 л предлагает 180 л.с. Очевидно, в составе гибридной системы отдача увеличится.

OBOZ.UA ранее уже рассказывал про новую силовую установку, которую получил самый большой кроссовер Dacia.