Украинцам нравится: этот японский автомобиль нельзя покупать на вторичке

Украинцам, которые ищут недорогой спортивный автомобиль с ярким дизайном, очень нравится Mazda RX-8. На вторичке много предложений по хорошим ценам. Но этот японский автомобиль нельзя покупать.

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На рынке б/у Mazda RX-8 давно сравнялась с бюджетными моделями. Стильный спорткар по цене компактного седана – что может пойти не так? OBOZ.UA рассказывает о причинах, по которым в этом классе стоит обратить внимание на другие модели.

Профессиональные механики ругают Mazda RX-8 с пробегом. При этом к новым экземплярам (модель производили в период 2003-2012 годов) вопросов по надежности не было. Все дело в конструкции, недостатки которой проявили себя со временем.

Двигатель Mazda RX-8 – самая слабая сторона машины. Ресурс агрегата составляет примерно 100 000 км. После этого пробега мотор, скорее всего, придется заменить.

Роторные двигатели никогда не отличались надежностью и долгим ресурсом. Но в японской компании оценили потенциал такого типа силовой установки, модернизировали схему мотора и предложили покупателям компактный и мощный мотор, который отлично справляется со своей задачей в спортивной машине.

Поначалу первые покупатели ругали повышенный расход топлива, однако на него закрывали глаза благодаря динамическим характеристикам. А потом пришлось массово обращаться в мастерские. Замена мотора очень дорогая. По этой причине лучше обратить внимание на другой спорткар – например, Mazda MX-5.

OBOZ.UA уже рассказывал про новую стильную и недорогую модель Mazda.