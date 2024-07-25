Украинский рынок обезумел: продажи растут за счет доступных автомобилей
Доступные автомобили доминируют на рынке. И такие машины становятся все популярнее. Безумный спрос на новые автомобили в Украине отражается в существенном росте продаж на рынке.
Самые трендовые автомобили в Украине – недорогие машины, которые всегда пользуются высокой популярностью. В особенности покупатели уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам. Такие машины считают очень практичными. Статистика организации "Укравтопром" определила ТОП моделей.
С начала 2024 года рынок новых машин превысил 32,8 тыс. экземпляров. Это сразу на 21% больше в сравнении с первой половиной 2023 года.
Самые популярные автомобили в Украине 2024 года:
- Renault Duster (3324 шт.);
- Toyota RAV4 (2276 шт.);
- Volkswagen ID.4 (1072 шт.);
- Mazda CX-5 (876 шт.);
- Kia Sportage (843 шт.);
- Hyundai Tucson (653 шт.);
- Toyota Camry (601 шт.);
- Suzuki S-Cross (580 шт.);
- Skoda Kodiaq (552 шт.);
- Volkswagen Touareg (552 шт.).
В лидерах – известные производители доступных машин. Две верхние позиции занимают привычные Renault Duster и Toyota RAV4. На третьем месте оказался электрический кроссовер Volkswagen ID.4, который не продается официально в Украине.
В десятку лидеров также попали Toyota Camry и Volkswagen Touareg. Эти модели выделяются в рейтинге как более дорогие модели.
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