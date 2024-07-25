Ждем в Украине: известный кроссовер получил низкую цену и новый дизайн

Известный китайский кроссовер Chery Tiggo 8 получил низкую цену после модернизации дизайна. Модели Chery в Украине продаются официально, поэтому новинку стоит ожидать и на местном рынке. Тем более это рестайлинг, а не полностью новое поколение.

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Подробности о новинке рассказывает Autohome. Автомобиль назвали Chery Tiggo 8 Plus. Большой кроссовер построен на базе Chery Tiggo и по сути является одной из его многочисленных модификаций с обновленной внешностью.

Как это принято у китайских автопроизводителей, в качестве ориентира необходимо выбрать известный на весь мир автомобиль знаменитого бренда. В этот раз Tiggo 8 Plus спереди напоминает кроссоверы Mazda.

Появился другой бампер, изменились фары. Сзади также обновили бампер и светотехнику. Появились новые колесные диски. Длина нового Chery Tiggo 8 Plus составляет 4730 мм.

Китайский автомобиль оснащают двигателями объемом 1,6 л мощностью 197 л.с. и 2 л на 245 сил. Цена Chery Tiggo 8 Plus 2024 года – около 17 000 долларов за базовый вариант.

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