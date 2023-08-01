У Land Rover и Toyota появился большой доступный конкурент. Фото

Новый китайский внедорожник Haval Raptor (от концерна Great Wall) показали в ходе официальной премьеры. Автомобиль крупный и вполне доступный, если сравнивать его с конкурентами от Land Rover и Toyota.

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О новинке сообщает Autohome. Машина получилась действительно крупной. В длину новый Haval Raptor вытянулся на 4800 мм (колесная база – 2738 мм), ширина составляет 1916 мм, а высота равна 1822 мм.

По размерам автомобиль соответствует Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser. Дизайн тоже напоминает эти модели – как общей стилистикой, так и отдельными цитатами.

Китайский Haval Raptor – это гибрид. В движение новинку приводит силовая установка, которая состоит из бензинового четырехцилиндрового турбомотора объемом 1,5 л и двух электромоторов. Суммарная мощность 380 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Запас хода исключительно на электротяге может составить от 102 до 145 км в зависимости от выбранной батареи. Цена Haval Raptor – от 28 000 долларов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о доступных кроссоверах Kia и Subaru, которые решили проверить в схватке на бездорожье против Ford.