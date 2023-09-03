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У которых авто самые удобные сиденья: назван топ-10

Алина Милсент
Авто Oboz
3 минуты
1,3 т.
У которых авто самые удобные сиденья: назван топ-10

Надежность, цена и удобство – три основных фактора, на которые в основном обращают внимание потенциальные покупатели транспортного средства. Удобное сиденье поможет сделать длительные путешествия гораздо более приятными.

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Сидения должны быть не только мягкими и просторными, но и обеспечивать достаточную безопасность. Издание Car And Driver опубликовало топ-10 авто с удобными сиденьями.

Nissan Altima

Nissan Altima – обновленный седан среднего размера, обладающий удобным и просторным салоном. Салон Nissan Altima больше, чем у предыдущих моделей, и включает в себя сиденья Nissan Zero-Gravity с пеной двойной плотности и дополнительной поддержкой.

У которых авто самые удобные сиденья: назван топ-10

Toyota Avalon

Toyota Avalon 2019 выпуска имеет новый салон и удобные сиденья для всех пассажиров. Базовая модель оснащена сиденьями с отделкой SofTex, которые регулируются в восьми направлениях. Модель среднего класса включает также Ultrasuede и подогрев передних сидений.

У которых авто самые удобные сиденья: назван топ-10

Chrysler Pacifica

Минивэн вмещает до восьми пассажиров. Каждая модель, кроме базовой комплектации, имеет водительское сиденье с электроприводом в восьми направлениях. Также доступна кожаная обивка, включая кожу Nappa.

У которых авто самые удобные сиденья: назван топ-10

Kia Cadenza

Несмотря на то, что Kia Cadenza 2018 считается доступным вариантом с точки зрения автопроизводителей, модель имеет салон высокого класса, характерный для более роскошных автомобилей. Кожаная отделка и подогрев передних сидений стандартны для этого автомобиля. Также доступны сиденья с кожей Nappa.

У которых авто самые удобные сиденья: назван топ-10

Nissan Rogue

Как и Nissan Altima 2019, Nissan Rogue 2019 имеет сиденье Zero-Gravity. Они очень удобны для продолжительных путешествий. Сидения базовой модели регулируются в шести направлениям для водителя.

У которых авто самые удобные сиденья: назван топ-10

Chrysler 300

Этот полноразмерный седан оснащен стандартным водительским сидением с электроприводом регулировки в восьми направлениях. Такое же сиденье доступно для переднего пассажира для моделей выше базовой комплектации. Эти сиденья имеют подогрев и вентиляцию. Задние пассажиры могут пользоваться подогревом сидений во втором ряду Chrysler 300. Салон и сидения седана весьма просторные, что делает этот автомобиль отличным для длительных поездок.

У которых авто самые удобные сиденья: назван топ-10

Lincoln Continental

Lincoln Continental – это автомобиль премиум-класса с высококлассными сиденьями. Базовая модель оснащена передними сиденьями с электроподогревом. Вы также можете выбрать сиденья с электрорегулировкой в 24 положениях.

У которых авто самые удобные сиденья: назван топ-10

Buick LaCrosse

Buick LaCrosse отличается роскошным и комфортабельным салоном. Сидения имеют стандартную обработку из кожзама, хотя также доступна и перфорированная кожа. Эти сиденья регулируются в восьми направлениях для водителя и переднего пассажира. Все комплектации имеют подогрев и вентиляцию передних сидений.

У которых авто самые удобные сиденья: назван топ-10

Mazda 6

Этот автомобиль обладает приятным интерьером с удобными сиденьями для дополнительного комфорта. Сидения изготовлены из уретановой пены высокой плотности, что уменьшает вибрацию.

У которых авто самые удобные сиденья: назван топ-10

Chevrolet Impala

US News and World Report объясняет, что последний Chevrolet Impala имеет комфортабельный салон для пассажиров. Модель также имеет много стандартных технологических функций и качественные сидения.

У которых авто самые удобные сиденья: назван топ-10

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