У которых авто самые удобные сиденья: назван топ-10

Надежность, цена и удобство – три основных фактора, на которые в основном обращают внимание потенциальные покупатели транспортного средства. Удобное сиденье поможет сделать длительные путешествия гораздо более приятными.

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Сидения должны быть не только мягкими и просторными, но и обеспечивать достаточную безопасность. Издание Car And Driver опубликовало топ-10 авто с удобными сиденьями.

Nissan Altima

Nissan Altima – обновленный седан среднего размера, обладающий удобным и просторным салоном. Салон Nissan Altima больше, чем у предыдущих моделей, и включает в себя сиденья Nissan Zero-Gravity с пеной двойной плотности и дополнительной поддержкой.

Toyota Avalon

Toyota Avalon 2019 выпуска имеет новый салон и удобные сиденья для всех пассажиров. Базовая модель оснащена сиденьями с отделкой SofTex, которые регулируются в восьми направлениях. Модель среднего класса включает также Ultrasuede и подогрев передних сидений.

Chrysler Pacifica

Минивэн вмещает до восьми пассажиров. Каждая модель, кроме базовой комплектации, имеет водительское сиденье с электроприводом в восьми направлениях. Также доступна кожаная обивка, включая кожу Nappa.

Kia Cadenza

Несмотря на то, что Kia Cadenza 2018 считается доступным вариантом с точки зрения автопроизводителей, модель имеет салон высокого класса, характерный для более роскошных автомобилей. Кожаная отделка и подогрев передних сидений стандартны для этого автомобиля. Также доступны сиденья с кожей Nappa.

Nissan Rogue

Как и Nissan Altima 2019, Nissan Rogue 2019 имеет сиденье Zero-Gravity. Они очень удобны для продолжительных путешествий. Сидения базовой модели регулируются в шести направлениям для водителя.

Chrysler 300

Этот полноразмерный седан оснащен стандартным водительским сидением с электроприводом регулировки в восьми направлениях. Такое же сиденье доступно для переднего пассажира для моделей выше базовой комплектации. Эти сиденья имеют подогрев и вентиляцию. Задние пассажиры могут пользоваться подогревом сидений во втором ряду Chrysler 300. Салон и сидения седана весьма просторные, что делает этот автомобиль отличным для длительных поездок.

Lincoln Continental

Lincoln Continental – это автомобиль премиум-класса с высококлассными сиденьями. Базовая модель оснащена передними сиденьями с электроподогревом. Вы также можете выбрать сиденья с электрорегулировкой в 24 положениях.

Buick LaCrosse

Buick LaCrosse отличается роскошным и комфортабельным салоном. Сидения имеют стандартную обработку из кожзама, хотя также доступна и перфорированная кожа. Эти сиденья регулируются в восьми направлениях для водителя и переднего пассажира. Все комплектации имеют подогрев и вентиляцию передних сидений.

Mazda 6

Этот автомобиль обладает приятным интерьером с удобными сиденьями для дополнительного комфорта. Сидения изготовлены из уретановой пены высокой плотности, что уменьшает вибрацию.

Chevrolet Impala

US News and World Report объясняет, что последний Chevrolet Impala имеет комфортабельный салон для пассажиров. Модель также имеет много стандартных технологических функций и качественные сидения.

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