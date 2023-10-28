У которых авто лучшая аудиосистема: лидеры в 2023 году

Составляя рейтинг автомобилей с лучшими звуковыми системами можно было бы просто выбрать дорогие автомобили с большим количеством динамиков. Однако даже обладая ограниченным бюджетом, хочется побаловать себя качественной аудиосистемой.

Именно поэтому эксперты Car Buzz включили в рейтинг транспортные средства всех ценовых диапазонов. Основные критерии основываются на нескольких важных факторах; количество динамиков, технические характеристики, качество звука и т.д.

Land Rover: Meridian

Land Rover Range Rover оснащен фирменной звуковой системой Meridian, содержащей 34 динамика, двухканальный сабвуфер и усилитель на 1600 Вт. Используя технологию Meridian Trifield 3D система создает эффект живого звучания. Что касается технических особенностей, аудиосистема премиум-класса Meridian включает цифровую обработку сигнала, Meridian Cabin Correction, Meridian Digital Dither Shaping, 3D trifield и активное шумоподавление. Последняя модель Range Rover также имеет технологию активного шумоподавления третьего поколения с микрофонами, установленными вне автомобиля, и динамиками в подголовнике, создающими тихие зоны в салоне.

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Mercedes-Benz: Burmester

Mercedes-Benz S-Class доступен с обновлением системы Burmester High-End 4D Surround Sound премиум-класса. Аудиосистема включает 30 динамиков, шесть из которых 3D, двойные встроенные сабвуферы FrontBass и дополнительный сабвуфер в багажнике с собственным усилителем мощностью 400 Вт.

Acura: ELS Studio

Если вам нужен не слишком дорогой автомобиль, имеющий одну из самых лучших автомобильных аудиосистем, Acura MDX предлагает ELS Studio Premium Audio. Доступный как часть технологического пакета, ELS Premium Audio поставляется с 12 динамиками, которые звучат лучше, чем многие более дорогие звуковые системы. MDX Type S имеет аудиосистему ELS Studio 3D Premium с 16 динамиками, что обеспечивает еще качественный звук. Настоящие меломаны не обойдут вниманием MDX Type S Advance с ELS Studio 3D Signature Edition Premium Audio, содержащим 25 динамиков и 1000 Вт. Эта система оснащена высококачественными карбоновыми динамиками, включая шесть верхних динамиков Highline, которые удваивают четкость звука, обеспечивают более четкие басы и придают больше глубины как вокалу, так и инструментам.

Cadillac: AKG

Cadillac Escalade имеет огромное пространство, роскошные задние сиденья, мощный двигатель V8 и отличную звуковую систему. Нижние комплектации оснащены AKG Studio с 19 динамиками с усилителем и сабвуфером. Есть даже функция Conversation Enhancement, которая проецирует язык водителя обратно на задние сиденья. Выбрав более высокий уровень оснащения, вы получите аудиосистему AKG Studio Reference с 36 динамиками, которая включает три усилителя с передним и задним сабвуферами. Escalade оснащен динамиками не только в дверях и на приборной панели, но и в подголовнике и обшивке потолка, чтобы создать ощущение объемного 3D-звука.

Nissan: Bose

Если бы эксперты составляли список доступных по цене автомобилей с самыми лучшими звуковыми системами, Nissan Kicks, вероятно, оказался бы на первом месте с качественным обновлением Bose. Kicks является самой оптимальной моделью в этом списке, даже учитывая, что аудиосистема Bose Personal Plus доступна только для высокого уровня комплектации SR как часть пакета SR Premium. Возможно, у него нет наибольшей мощности или количества динамиков в этом списке, но звук системы впечатляет, учитывая цену. Аудиосистема Bose Personal Plus содержит 8 динамиков, два из которых являются динамиками UltraNearfield.

BMW/Volvo: Bowers & Wilkins

BMW iX стандартно поставляется с аудиосистемой Harman Kardon с 18 динамиками и мощностью 560 Вт, но опциональная система объемного звучания Bowers&Wilkins Diamond Surround Sound с 30 динамиками и мощностью 1615 Вт является более интересной опцией. Эта система объемного звучания включает в себя высокочастотные динамики Nautilus Diamond Dome и невидимые динамики Shy Tech в салоне для обеспечения наилучшего звука.

Audi: Bang & Olufsen

Многие модели Audi доступны с аудиосистемой Bang&Olufsen, но S8 лидирует в рейтинге. Будучи одной из самых дорогих моделей в линейке Audi, S8 уже стандартно оснащен звуковой системой Bang&Olufsen с 17 динамиками. Эта звуковая система обеспечивает качественный звук благодаря мощности 1920 Вт и объемному звуку 5.1.

Bentley: Naim

Возможно, это слишком дорого для большинства покупателей, но система Bentley Naim обладает наилучшим качеством звука, которое мы когда-либо слышали в автомобилях. Система имеет 21 динамик с усилителем мощностью 2200 Вт с четырьмя 6x9-дюймовыми басами. Используя цифровую обработку сигнала (DSP), система Naim может адаптировать музыку к разным местам сидения в автомобиле. Bentley даже работала с профессиональным музыкантом, чтобы создать специальную дорожку, которая демонстрировала бы поразительный звук ее системы Naim.

Jeep: McIntosh

Запуская совершенно новый суббренд, Jeep хотел включить одну из самых лучших звуковых систем. Вот почему Wagoneer и Grand Wagoneer были первыми моделями, которые начали выпускать с автомобильными звуковыми системами McIntosh. Нижняя система MX950 оснащена 19 динамиками мощностью 950 Вт, которые доступны в Wagoneer или Grand Cherokee. Grand Wagoneer получил систему MX1375 Reference с 23 динамиками и мощностью 1375 Вт.

Lexus: Mark Levinson

Аудиосистема Mark Levinson доступна в разных моделях Lexus, но эксперты выбрали два лучших автомобиля компании, чтобы подчеркнуть максимальные возможности. Lexus LC 500 является одним из лучших автомобилей в продаже благодаря высоковращающемуся двигателю V8, который обеспечивает плавную мощность. Система объемного звучания Mark Levinson Reference дает качественный звук. Lexus даже оставил CD-проигрыватель, одну из самых редких функций в этом списке, поскольку качество звука лучше, чем у MP3. Эта модель доступна с обновлением Quantum Logic Immersion Reference Surround Sound мощностью 2400 Вт, превосходящей все предложения Lexus.

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