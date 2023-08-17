Цена $7500 и запас хода 200 км: как выглядит новый электрокар из Китая

Новый Changan Lumin 2023 модельного года показали на фото. Дешевый электромобиль из Китая выглядит мило – дизайнеры выбрали дружелюбный стиль. При этом характеристики у этой машины достойные.

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О новинке сообщает CarNewsChina. Бюджетный электрокар Changan Lumin – это маленький городской автомобиль. Но салон разработали для четырех человек. Покупателям должен понравится дизайн с круглыми фарами и плавными формами.

Длина кузова равна 3270 мм (колесная база – 1980 мм), ширина составляет 1700 мм, а высота – 1545 мм. Для сравнения, длина Smart fortwo – 2700 мм. Lumin все же немного крупнее.

Электромобиль оснащают ускоренной зарядкой мощностью до 3,3 кВт. Это значит, что зарядить батарею от 30% до 80% можно всего за 35 минут.

Единственный электрический мотор выдает мощность 48 л.с. Кажется, что это немного. Однако в таком сегменте показатель достойный. Максимальная скорость – 101 км/ч.

Запас хода равен 205 км. Тоже неплохая цифра для такого электрокара. Если, конечно, дальность пробега соответствует действительности. Ведь китайские производители любят завышать показатели. Цена – от 7500 долларов.

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