Целых 5 моделей: какие авто выпустит Hyundai в 2026 году

В 2026 году Hyundai готовит сразу несколько важных новинок и обновлений. Речь идет как о полностью новых моделях, так и о модернизированных версиях уже знакомых автомобилей, среди которых Elantra, Ioniq 3, Kona, Santa Fe и Tucson.

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После сильных продаж в 2025 году Hyundai планирует сохранить темп и в дальнейшем расширять модельную линейку. Часть будущих автомобилей получит лишь косметические изменения, однако некоторые модели могут перейти на новые силовые установки или существенно изменить дизайн, информирует Motor1.

Hyundai Elantra

Популярный компактный седан Hyundai Elantra должен получить обновление. Речь идет не о полной смене поколения, а скорее о плановом рестайлинге с доработкой передней и задней части кузова.

Также ожидаются изменения в салоне. Интерьер могут сделать более современным, с новой компоновкой элементов управления и обновленными мультимедийными возможностями.

В то же время базовые силовые установки, скорее всего, останутся без значительных изменений. Для стандартной Elantra это логичное решение, ведь модель и так занимает стабильную позицию в своем сегменте. Отдельно упоминается возможность появления нового двигателя для спортивной версии Elantra N, но окончательных подробностей пока нет.

Hyundai Ioniq 3

Еще одна ожидаемая новинка – компактный электрический хэтчбек Hyundai Ioniq 3. По предварительной информации, автомобиль сможет проезжать более 480 километров на одном заряде, то есть

Эта модель может стать интересным вариантом для покупателей, которые ищут более доступный электрокар с достаточным запасом хода. Особенно привлекательной она могла бы быть для тех, кто хочет перейти на электромобиль, но не готов переплачивать за большие и дорогие модели.

Hyundai Kona

Hyundai Kona также готовится к важным изменениям. Ранее компания приостанавливала производство электрической Kona на 2026 год из-за избытка автомобилей 2025 модельного года. Однако в дальнейшем модель может вернуться в обновленном формате.

Ожидается, что для 2027 модельного года Kona получит серьезное обновление или даже полноценную смену поколения. Дизайн должны сделать более "крепким" и выразительным, чтобы кроссовер лучше вписывался в новый стиль Hyundai.

Возможны две основные версии: гибрид с турбированным 1,6-литровым двигателем и обновленная электрическая модификация. Также автомобиль должен получить более современные технологии в салоне. Внешность, вероятно, будет ориентироваться на более грубый и внедорожный образ, близкий к новому дизайнерскому направлению марки.

Hyundai Santa Fe

Одной из самых интересных будущих моделей может стать Hyundai Santa Fe с новой силовой установкой EREV. Это электромобиль с увеличенным запасом хода, в котором бензиновый двигатель не обязательно напрямую приводит колеса в движение, а работает как генератор для батареи.

По принципу работы такая схема напоминает Chevrolet Volt. Автомобиль движется на электротяге, имеет аккумулятор и электромоторы, но водитель может заправить бак горючим, если заряд батареи исчерпывается. Двигатель тогда помогает вырабатывать электроэнергию, что позволяет продолжить поездку без долгих остановок на зарядку.

Для покупателей, которые хотят преимущества электромобиля, но боятся ограниченного запаса хода, такая технология может стать компромиссом. Ожидается, что Santa Fe в версии EREV сможет проезжать примерно 560 миль, то есть около 900 километров.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson давно остается одним из ключевых SUV в линейке бренда. Следующее обновление должно сделать его еще более современным и выразительным.

Ожидается, что модель получит более квадратный и массивный дизайн кузова, но сохранит узнаваемые черты новых Hyundai, в частности характерную светотехнику. Такой стиль должен сделать Tucson ближе к актуальному направлению марки, где кроссоверы и внедорожники становятся визуально более жесткими и выразительными.

Вероятно, Hyundai сохранит гибридные и плагин-гибридные версии Tucson. Также ходят слухи о возможном появлении спортивной модификации Tucson N. Она может получить гибридную силовую установку мощностью около 295 лошадиных сил и полный привод.

В то же время есть предположение, что новое поколение Tucson может лишиться версии только с бензиновым двигателем. Если это произойдет, стартовая цена модели может заметно вырасти, ведь гибридные и плагин–гибридные автомобили обычно дороже обычных бензиновых комплектаций.

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