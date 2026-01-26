Новый самый дешевый Bentley показали официально. Фото

Новый кроссовер Bentley станет самым дешевым автомобилем производителя в современной линейке. Модель почти готова к премьере, ее показали официально. Хотя секретов остается еще много.

Видео дня

Компания подготовила новый видеоролик, в котором гонщик Тревис Пастрана весело выполняет трюки в рамках динамичного заезда на купе Bentley Continental. Однако нас заинтересовал новый электрокар, который мелькнул на фоне. Это умышленный тизер для подогрева интереса.

Это первый электромобиль Bentley, премьера которого ожидается уже в 2026 году. Однако производитель присоединится к этому сегменту в тот момент, когда все как раз ощутили резкое снижение спроса на престижные EV.

Новинку построят на компонентах концерна VW. Дизайн могут выполнить в стиле недавнего концепта Bentley EXP 15, который намекал на первый электрокар британского производителя.

Известно, что для нового кроссовера Bentley используют архитектуру PPE, которая дебютировала вместе с новым Porsche Macan EV. Длина кузова – около 4,8 м, поэтому новинка окажется компактнее Bentley Bentayga и дешевле с ориентировочной ценой от 150 000 долларов.

