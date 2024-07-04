Новый соперник Duster от Opel получил низкую цену. Фото

Новый бюджетный кроссовер Opel Frontera 2025 модельного года рассекретили официально со всеми подробностями. Фактически, это более практичный соперник бюджетного кроссовера Dacia Duster, который сравним по размерам и цене со своим основным конкурентом.

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Состоялась полная премьера долгожданной модели. Стали известны технические детали и цена Opel Frontera 3 поколения. Вся информация стала известна L'Argus.

Немецкий автомобиль основан на базе самого дешевого кроссовера Citroen и в большей степени использует его дизайн, кроме некоторых элементов. Новый Frontera построен на модульной платформе CMP. Это также породнило новинку с Citroen C3, Peugeot 2008, Jeep Avenger и Fiat 600.

Это самый доступный кроссовер Opel, и он получил имя, о котором не вспоминали 20 лет. Frontera пришел на смену компактному кроссоверу Opel Crossland, но с 4,4-метровым кузовом оказался чуть крупнее. Автомобиль очень похож на новый Citroen C3 Aircross и фактически получил тот же кузов. Отличаются бамперы, оформление светотехники и колесные диски.

Новинку решили выполнить в современных тенденциях, которым соответствуют почти все новые SUV в мире. Силуэт модели квадратный, везде просматриваются прямые простые формы. Салон рассчитан на 5 и 7 человек.

Недорогой автомобиль получит электрическую версию с ценой от 29 000 евро. Она предложит запас хода 300 и 400 км и мотор мощностью 156 л.с. Будут и две гибридные модификации: на 100 и 136 л.с. Цена Opel Frontera гибрид – от 23 900 евро.

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