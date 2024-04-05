Toyota превратила недорогую альтернативу Camry в кроссовер. Фото

Toyota Camry – представитель бизнес-класса, однако занимает недорогую позицию в сегменте. Туда же японский производитель не так давно добавил новую модель Crown, которая является альтернативой для покупателей и выполнена в похожем стиле. Теперь в рамках расширения линейки этот седан превратили в кроссовер.

Детали рассказали на сайте японской компании. Модель Toyota Crown Crossover Landscape ранее представили на автошоу в Токио под именем Outdoor. Тогда на машину мало кто обратил внимание, и о ней все забыли. Подумаешь – седан для бездорожья на больших колесах, это лишь шоу-кар. Верно?

В руководстве компании отметили, что хотели бы расширить линейку специальных модификаций Toyota Crown. Теперь серийный вариант седана-кроссовера показали официально со всеми подробностями.

Фактически, это подготовленный для бездорожья автомобиль, разве что в непривычном формате седана. Автомобилю увеличили дорожный просвет до 173 мм, расширили колесные арки и установили цепкие покрышки.

В качестве опции предлагают багажник на крыше. Toyota Crown Crossover Landscape оснащают гибридной силовой установкой мощностью 345 л.с. Пока модель доступна на японском рынке. Цена – от 45 300 долларов.

OBOZ.UA уже показывал ранее новый внедорожник Toyota перед премьерой.