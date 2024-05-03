Toyota показала улучшенный дешевый внедорожник и назвала его цену

Toyota Hilux – самый дешевый пикап японской компании на глобальном рынке. Новый внедорожник в особой модификации GR Sport II для тяжелых условий является улучшенным вариантом известной модели. Автомобиль показали на фото и назвали его цену.

О машине рассказывает Carscoops. Новая модификация пикапа Toyota Hilux GR Sport II снаружи отличается особыми колесными дисками диаметром 17 дюймов, расширенными арками с пластиковыми накладками и другим передним бампером.

Кроме того, дорожный просвет Toyota Hilux GR Sport II увеличен до 247 мм. Усилили пружины подвески и амортизаторы, доработали тормоза. В салоне внедорожника установили спортивные кресла и увеличенный монитор мультимедийной системы, появилась особая отделка.

Под капотом – дизельный мотор объемом 2,8 л мощностью от 204 до 224 л.с. в зависимости от модификации. Привод – полный.

Объявлена цена Toyota Hilux GR Sport II 2024 года для Великобритании – 49 750 фунтов стерлингов или 62 000 долларов. Разумеется, это особое исполнение модели, но с таким ценником автомобиль ушел далеко вперед от понимания недорого пикапа.

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