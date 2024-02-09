Toyota показала новый кроссовер 2024 года дешевле RAV4. Фото

Новый кроссовер Toyota Corolla Cross 2024 года показали на официальных фото. Это недорогая модель, которая чуть компактнее и дешевле RAV4. Скоро новинка отправится в продажу, можно изучить ее в деталях на фото.

Машину показали на сайте японского бренда. В первую очередь новая Toyota Corolla Cross отличается от дорестайлингового кроссовера стилистическими изменениями. Производитель подготовил новые цвета для кузова и колесные диски.

Заменили передние фары и графику в задних фонарях, установили новые бамперы. Благодаря этим деталям проще всего отличить новую машину.

В оснащение Toyota Corolla Cross включили беспроводную зарядку для смартфона и мультимедийную систему с поддержкой Apple Car Play и Android Auto.

Двигатели Toyota Corolla Cross 2024:

бензин 1,8 л (140 л.с.);

бензин 2 л (173 л.с.);

гибрид (122 л.с.);

гибрид (197 л.с.).

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал недорогого соперника новой Toyota Camry от Kia.