Дешевого соперника Toyota Camry от Kia показали в сети на фото

Новый седан Kia K5 2024 года после модернизации показали на официальных фото. Дешевый соперник Toyota Camry получил яркий дизайн, который вместе с привлекательной ценой должен подогреть интерес покупателей к новинке.

Машину показывает Motor1. Автомобиль готовят к скорой премьере на выставке Chicago Auto Show. И прежде седан Kia K5 отличался от других автомобилей своего сегмента более эффектным дизайном. Но теперь модель привели в соответствие с обновленным корпоративным стилем.

Спереди и сзади заменили бамперы, переработали фары и фонари. Появились новые колесные диски и цвета для кузова.

В салоне Kia K5 2024 модельного года тоже произошли изменения. Немного освежили дизайн и оформление передней панели, добавили беспроводную зарядку для смартфона и сканер отпечатков пальцев.

Двигатели Kia K5:

бензин 2 л (160 л.с.);

бензин 2 л турбо (240 л.с.);

бензин 2,5 л (191 или 290 л.с.);

бензин 1,6 л турбо (180 л.с.);

газ 2 л (146 л.с.);

гибрид (195 л.с.).

Цена Kia K5 2024 – от 20 600 долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о дешевой модификации новой Toyota Camry после модернизации для 2024 года.