Toyota показала дешевый внедорожник для 2024 года. Фото

Внедорожник Toyota Hilux – самый дешевый пикап японской компании на глобальном рынке. Обновленную модель, которая оказалась дешевой, представили официально для 2024 года.

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О машине сообщили на сайте компании Toyota. Новая версия пикапа снаружи отличается измененным дизайном передней части. Заменили фары, бампер и декоративную отделку.

Появились новые цвета и колесные диски. Как и ранее, для разных исполнений модели в зависимости от модификации доступны свои пакеты оформления и внешности.

Дизайн салона Toyota Hilux 2024 года не изменился вовсе. Но расширили оснащение: парктроник, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона.

Двигатели Toyota Hilux 2024:

бензин 2,7 л (160 л.с.);

дизель 2,4 л (150 л.с.);

дизель 2,8 л (204 л.с.);

дизель 2,8 л (224 л.с.).

Цена Toyota Hilux 2024 года – от 17 280 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, новый электрический кроссовер из Китая дешевле Renault Duster выходит на рынок.