VW удивил новым недорогим кроссовером: появились официальные фото

Новый кроссовер Volkswagen ID.Unyx показали на официальных фото. Это недорогой электрический кроссовер. Удивительно, но внутри это на самом деле модель другого бренда, в которую изначально превратили VW ID.4.

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Вокруг машины ранее было много секретов, но теперь все стало понятно. Ожидалось даже, что для этой модели Volkswagen готовит новый дочерний бренд. Сообщалось, что свежее имя адресуют молодым современным покупателям. Но получилось по-другому. Свежие фото публикует CarNewsChina.

Кроссовер все же будут продавать как VW, который присоединился к электрической линейке ID. Однако технически и визуально это на самом деле Cupra Tavascan, который в свое время построили на основе VW ID.4.

На фото новый Volkswagen ID.Unyx выглядит современно, эффектно и необычно. Узкие фары, множество складок и острых граней на кузове, динамичный силуэт. От Tavascan новинка отличается передним бампером и графикой задних фонарей.

Создали автомобиль специально для китайского рынка. В линейке – модификации мощностью 231 и 340 л.с., а запас хода составит 620 км в топовом исполнении.

OBOZ.UA уже показывал ранее возможный яркий дизайн нового кроссовера Mazda.