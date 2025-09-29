Toyota остановит производство необычной бюджетной модели. Фото

Под брендом Daihatsu концерн Toyota предлагает покупателям необычную бюджетную модель Copen – стильный компактный родстер. Стало известно, что производство этого автомобиля остановят.

По информации Motor1, доступная модель Daihatsu Copen покинет конвейер в августе 2026 года. То есть машину будут производить еще на протяжении одного года. Это один из самых ярких представителей сегмента кей-каров – самых популярных машин в Японии.

Цена Daihatsu Copen 2025 года стартует с 13 000 долларов. Это немного, но автомобиль компактный и маломощный. 3,4-метровый родстер предлагает 63 л.с.

Недавно сообщалось, что у Copen появится следующее поколение. По информации в СМИ, такую машину Toyota разработает совместно с Suzuki (имеется в виду возрождение родстера Suzuki Cappuccino).

Ожидалось, что 150-сильная машина увеличится в длину до 3895 мм и получит колесную базу в 2410 мм. А среди соперников называли Mazda MX-5. Но официально такие планы производители пока не подтверждали.

