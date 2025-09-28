Лучшие автомобили с пробегом: эксперты составили список кроссоверов

Автомобили с пробегом очень привлекательны из-за низких цен в сравнении с новыми машинами. Но даже в этом случае можно дополнительно сэкономить. Эксперты составили список лучших кроссоверов.

Специалисты назвали популярные модели, которые теряют наименьший процент первоначальной стоимости в своем сегменте. И это настоящая экономия в будущем. Список от iSeeCars возглавил кроссовер Toyota RAV4.

Фактически, это лучшие автомобили для покупки. Такие модели меньше других теряют в стоимости за 5 лет (процент потери указан в скобках).

Лучшие б/у кроссоверы с низкой потерей стоимости:

Toyota RAV4 (30.9%); Subaru Crosstrek (33.0%); Honda HR-V (34.0%); Honda CR-V (35.2%); Subaru Forester (37.9%).

Это огромный плюс для первого владельца, который почти не потеряет свои деньги. И каждый следующий владелец при перепродаже сохранит больше денег.

