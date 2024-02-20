Новый соперник Toyota RAV4 от Renault: что известно о недорогом кроссовере

Новый кроссовер Renault Austral 2025 года составит соперничество Toyota RAV4 с современным дизайном и оснащением. Модель готовят к модернизации, даже несмотря на то, что автомобиль не так давно вышел на рынок.

Об этом рассказывает Carscoops. Там уже подготовили свой вариант дизайна нового Renault Austral 2025 с учетом доступной на данный момент информации. Ожидается, что кроссовер претерпит рестайлинг и станет похож на модели Renault Rafale и Scenic E-Tech.

Новый Austral получит измененную наружную светотехнику простой геометрической формы, другие воздухозаборники и новые бамперы. Возможно, немного переработают задние фонари.

Кроссовер Austral все еще относительно новая модель. Автомобиль появился в 2022 году как замена дешевому Renault Kadjar. Но в компании уже работают над модернизацией, в ходе которой планируют привести модель в соответствие с актуальным корпоративным стилем.

Austral получит бензиновые и гибридные силовые установки. Вскоре на дорогах ожидаются первые тестовые прототипы обновленной модели.

Ранее OBOZ.UA показывал новый дешевый кроссовер Renault, который готовят к премьере под брендом Dacia.