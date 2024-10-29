Toyota обновит свой популярный внедорожник RAV4: известны громкие детали

Пятое поколение кроссовера Toyota RAV4 вышло в 2019 году с обновлением в 2021 году. Поэтому, вероятно, вскоре японский автоконцерн полностью обновит популярную модель.

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Как пишет издание Motor1, выход RAV4 шестой генерации, хоть и не имеет пока конкретной даты, ожидается в 2026 году. Автомобиль будет работать на платформе TNGA-K, которая уже лежит в основе обновленной Camry. Журналисты ожидают, что Toyota позаимствует для новинки элементы стиля других обновленных моделей, улучшит ее технологическую составляющую и перейдет на гибридные силовые агрегаты.

Дизайн

Внешний вид Toyota RAV4 остается секретом и достаточно хорошо охраняется. Однако эксперты не ожидают, что японская конюшня сильно отклонится от последних стилистических принципов бренда. На рендере, созданном дизайнером издания Motor1, можно заметить, что журналисты предполагают применение более жесткого, квадратного стиля Tacoma и Sequoia к кроссоверу следующего поколения.

Модель может получить большую трапециевидную решетку с вертикальной передней панелью, окруженной высокими узкими фарами. Более грубый стиль также может перенестись на заднюю часть, где тонкие задние фонари огибают боковую панель и заходят на крыло.

Вероятно, обновленный салон RAV4 унаследует компоновку, установленную в других недавно выпущенных моделях Toyota. Она предполагает большой центральный экран, цифровую приборную панель и множество физических кнопок. Авто также может получить переработанную центральную консоль и приборную панель с новой компоновкой приборов.

Техническое оснащение

Toyota недавно обновила Camry в 2025 году, отказавшись от негибридного двигателя начального уровня с седана. Вполне вероятно, что RAV4 2026 будет следовать этому примеру и откажется от базового двигателя в пользу полностью гибридной линейки силовых агрегатов.

Toyota уже предлагает RAV4 Hybrid и это может стать новой точкой входа для модели 2026 года. В настоящее время гибридный силовой агрегат состоит из 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя с электродвигателем, установленным сзади. Журналисты предполагают, что он может быть перенесен в новый кроссовер, но получить несколько усовершенствований для лучшей эффективности.

Toyota также предлагает RAV4 Plug-In Hybrid. Эта версия может быть перенесена в новый модельный год. Она использует усовершенствованную версию 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя RAV, но Toyota объединяет ее с двумя электродвигателями вместо одного для общей выходной мощности системы в 302 лошадиные силы и времени разгона до 100 км в час за 5,5 секунды.

RAV4 Prime использует аккумулятор емкостью 18,1 киловатт-часа, что обеспечивает до 67 км чисто электрического запаса хода. Издание предполагает, что этот показатель в новом поколении удастся увеличить.

Вероятная цена RAV4 2026

Конкуренция в сегменте, где представлен RAV4, весьма высока. Поэтому потребители могут ожидать хорошую цену. Сейчас стоимость популярного кроссовера начинается от 30 245 долларов. Следующее поколение должно выйти в схожем ценовом диапазоне, если Toyota хочет продолжать привлекать покупателей.

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