Toyota намекнула на главный элемент новой недорогой модели. Фото

Toyota планирует вернуть в производство недорогую модель спортивного сегмента с ярким дизайном. Производитель постоянно дразнит нас этой машиной, а теперь намекнул на главный элемент машины.

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Почти 20 лет назад компактную спортивную модель Toyota MR2 убрали из модельной линейки, а теперь готовят возрождение. По информации Carscoops, новый автомобиль Toyota может получить очень интересную силовую установку.

Новый двигатель Toyota G20E – высокопроизводительный бензиновый четырехцилиндровый агрегат объемом 2 л. Его возможности позволяют форсировку до 600 л.с.

Теперь ожидается, что какую-то из модификаций как раз получит новая Toyota MR2 4 поколения. Возможна и полноприводная трансмиссия.

Ранее компания демонстрировала концепт Toyota FT-Se. Именно в его стиле в итоге могут выполнить серийный автомобиль. Сообщалось, что модель будут предлагать с механической КПП и автоматической коробкой на выбор покупателей.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Kia выводит на рынок недорогой автомобиль с эффектной внешностью.