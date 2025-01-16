Долгожданную бюджетную модель Kia K4 показали на новых фото

Долгожданная бюджетная модель Kia K4 2025 модельного года ранее была полностью рассекречена официально. Это седан привычного формата, но с эффектным дизайном. Машину показали на новых фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, новую Kia K4 готовят к выходу на рынок. Седан пришел на смену Kia Forte и Cerato. В дизайне мы видим несколько очень интересных элементов в яркой внешности.

Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно. Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши. Вместе с элегантным обтекаемым силуэтом это делает седан похожим на купе.

Также бюджетный седан Kia K4 отметили за отличную управляемость и уверенный комфортный ход. И даже с маломощным двигателем машину нельзя назвать медленной.

В линейке есть бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Со своей ценой Kia K4 от $21 990 за базовый вариант занял выгодное положение в сегменте.

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