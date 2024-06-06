Toyota начала отказываться от самых дешевых вариантов популярных моделей

Популярные модели Toyota Corolla, Camry, RAV4 и некоторые другие лишились базовых бензиновых предложений на конкретном рынке. Таким образом японская компания исключила из линеек самые дешевые варианты.

Детали стали известны Carscoops. Модели Toyota RAV4, Corolla, Camry, Corolla Cross и Kluger (Highlander) теперь будут доступны в гибридных модификациях в стандартном исполнении. Машины присоединились к Yaris, Yaris Cross и компактному кроссоверу C-HR, которые тоже предлагаются как гибридные машины.

Стандартные исключительно бензиновые модификации популярных моделей перестали продавать на рынке Австралии. В компании отмечают, что это ответ на повышенный спрос со стороны покупателей к гибридным автомобилям.

Кроме того, Toyotaподчеркивает свое движение к более экологичному будущему. Поэтому прогнозирует, что гибридные и электрические модели бренда на австралийском рынке к 2025 году превысят половину продаж.

Это может указывать на определенную тенденцию в развитии стратегии рыночного планирования японской компании. Очевидно, что электрификация затронет и другие регионы. Интересно, что гибрид Toyota Prius в Австралии не продают и не планируют.

Напомним, OBOZ.UA ранее показывал практичную модель Skoda, которая в том числе доступна с гибридной силовой установкой.