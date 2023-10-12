Японская Toyota хочет вернуть в производство доступную модель для молодежи, которая известна многим как спортивное купе Celica. Без малого 20 лет назад эту машину убрали из модельной линейки, а теперь всерьез говорят о возрождении.

Об этом стало известно Motor1. Генеральный директор компании Акио Тойода намекнул на возвращение Toyota Celica и сообщил, что поделился с советом директоров желанием разработать такую машину.

От компании ранее уже поступала информация о том, что начались испытания новой спортивной модели начального уровня с механической КПП. По-видимому, новая Toyota Celica не рассматривается на данный момент как электромобиль. Но строгие экологические нормы требуют определенной электрификации. Поэтому машину могут выпустить на рынок с гибридной силовой установкой.

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Также не стоит отказываться от более мощного варианта в рамках линейки Gazoo Racing (Toyota GR). Если, конечно, базовую модель не решат изначально предлагать под этим бэйджем.

Конкретных сроков пока никто не называет. Но автопроизводитель точно заинтересован в развитии своей линейки спортивных моделей. Роль Celica как доступной молодежной модели с ярким дизайном отлично вписывается в эту стратегию.

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