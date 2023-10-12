Mazda не уверена в электрическом будущем своей знаменитой доступной модели

Mazda MX-5 – знаменитая доступная модель, которую выбирают покупатели, не согласные со скучными среднестатистическими седанами и кроссоверами. Впереди у машины – электрическое будущее, но инженеры не уверены на его счет.

Об этом сообщает TopGear. В японской компании намереваются к 2030 году электрифицировать все свои модели. Это не значит, что в линейке не останется машин с ДВС, ведь этот процесс подразумевает добавление в конструкцию электрического привода. То есть, скорее всего, речь идет о гибридах Mazda.

В компании отмечают, что недорогой спортивный родстер MX-5 находится в рамках этой общей стратегии. Однако в полной замене модели на электромобиль уверенности нет.

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Дело в том, что ключевой характеристикой компактного спорткара Mazda MX-5 является баланс между производительностью и небольшим весом. Тяжелые батареи нарушат такой баланс, и в компании не считают, что спустя семь лет (к 2030 году) батарейные блоки можно будет сделать в два раза легче.

Тем не менее, придется придумать какое-то решение. Им как раз может стать гибридная силовая установка. А до того момента MX-5 останется бензиновым родстером. В компании уже отмечали, что в ближайшие годы с этим нет никаких проблем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о загадочном варианте спортивной машины, который японская компания готовит к премьере.