Toyota готова сделать знаменитый недорогой кроссовер мощнее и круче

Кроссовер Toyota RAV4 6 поколения дебютировал как долгожданный преемник популярной недорогой модели. В линейке есть довольно мощный вариант, но производитель готов сделать машину еще круче.

Видео дня

Новый плагин-гибридный кроссовер Toyota RAV4 GR Sport выдает 320 сил. Это наиболее мощное исполнение модели, которое также отличается перенастроенной подвеской и более агрессивным дизайном. Как стало известно Carscoops, это не предел.

В компании отмечают, что технических ограничений сделать новую Toyota RAV4 еще мощнее не существует. Если покупатели массово заявят спрос, производитель подготовит полноценную модификацию Toyota RAV4 GR.

Если в компании решат использовать более продуктивный 2,4-литровый турбомотор, его наверняка оставят в рамках гибридной силовой установкой. В некоторых других моделях Toyota и Lexus отдача такой системы превышает 350 л.с.

Все кроссоверы Toyota RAV4 для глобального рынка теперь предлагают только как гибриды. Есть варианты на 229 и 239 л.с. Еще один плагин-гибридн выдает 268 сил. А у Wildlander (китайский аналог) есть стандартная бензиновая модификация мощностью 170 л.с.

OBOZ.UA ранее рассказывал про самый мощный хэтчбек Opel.