Самый дешевый Opel удивил своими характеристиками. Фото

Модель Opel Corsa как самый дешевый автомобиль компании привлекает европейских покупателей. А новый топовый вариант этой машины удивил своими характеристиками. Авто показали на новых официальных фото после премьеры.

OBOZ.UA напоминает, что про новый Opel Corsa GSE 2027 модельного года было известно заранее. Немецкая компания внутри концерна Stellantis использовала компоненты моделей Peugeot, Alfa Romeo и Lancia.

Новый спортивный хэтчбек Opel Corsa GSE предлагает электрическую силовую установку мощностью 280 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с. Более быстрого автомобиля Opel сегодня не существует.

Самый мощный и быстрый Opel Corsa GSE 2027 займет позицию на вершине линейки этой компактной модели. От стандартного хэтчбека маленький электрический спорткар отличается бамперами и колесными дисками.

Запас хода Opel Corsa GSE составляет 350 км. Компактный электрокар из Германии оснащен батарейным блоком емкостью 54 кВтч.

