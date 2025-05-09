Toyota Corolla лишилась самого дешевого двигателя, но сохранила доступность
Недорогая модель Toyota Corolla претерпела модернизацию для 2026 года и лишилась самого дешевого варианта. Тем не менее, популярный бюджетный автомобиль из Японии сохранил доступность.
Подробности стали известны Carscoops. На домашнем японском рынке Toyota Corolla 2026 года после обновления осталась только с гибридной силовой установкой. Стандартный бензиновый двигатель, который был самым доступным, больше не предлагают. В Европе только гибриды Toyota Corolla продаются с 2022 года.
В новой Toyota Corolla ДВС мощностью 97 л.с. работает в паре с электромотором на 94 л.с. (+ еще один мотор на 40 сил в случае выбора полноприводной модификации). Цена Toyota Corolla в Японии – от 15 700 долларов.
Недавно рассекретили новую Toyota Corolla FX Edition 2025 года. Основной фокус производитель сделал на стилистических изменениях. Вдохновение черпали в Toyota Corolla FX16 1987 года.
Производитель подготовил новые цвета кузова (оранжевый Inferno, белый Ice Cap и синий Blue Crush), особые 18-дюймовые колесные диски белого цвета в раллийном стиле, черный спойлер сзади. В салоне Toyota Corolla FX Edition изменили отделку.
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