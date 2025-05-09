Необычный бюджетный кроссовер Renault показали в деталях. Фото

Стильный бюджетный кроссовер Renault R4 2026 (также известен как Renault 4 E-Tech) выглядит необычно благодаря ретро-дизайну. Новый электрокар с привлекательной ценой показали в деталях.

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Производитель ранее полностью рассекретил машину официально. А теперь Autogefühl показывает новый Renault 4 E-Tech в подробностях. Силуэт модели отсылает к знаменитому классическому хэтчбеку Renault 4L 60-х годов ХХ столетия.

Спереди – лаконичная глянцевая панель черного цвета и аккуратные фары. Электромобиль Renault 4 получил неокрашенные пластиковые детали на бамперах, которые подчеркивают его внедорожный характер. Но это все же компактный городской кроссовер с длиной кузова 4,14 м.

Компания ранее намекала на запас хода около 400 км. Так и получилось – топовый вариант мощностью 150 л.с. оснащается батареей емкостью 52 кВтч. Базовое исполнение получило 120 сил и 40-киловаттный блок с запасом хода 300 км.

Цена Renault 4 E-Tech 2026 модельного года – около 29 000 евро за базовый вариант. Также в линейке планируется фургон в роли легкого коммерческого автомобиля.

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