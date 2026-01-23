УкраїнськаУКР
Топовый вариант самого дешевого электроседана BMW показали с эффектным дизайном

Стас Сидилев
BMW M3

Новая BMW 3 Series 2027 года получит мощный топовый вариант. Таким образом линейку самого дешевого электроседана производителя возглавит электромобиль BMW M3 с эффектным дизайном.

Автомобиль показали на рендерах до премьеры авторы Carscoops. Внешность выполнили на основе шпионских фото и предварительной информации от производителя. Модель BMW M3 2027 года выполнят в новом стиле Neue Klasse.

Автомобиль почти готов к полноценному дебюту, который может состояться до конца 2026 года. Хотя официально его дизайн пока скрывают.

BMW M3

Электрокар BMW iM3 (возможное название), как ожидается, предложит более 700 л.с., полный привод, режим с имитацией КПП, а также искусственные звуки двигателя. Известно, что в 2028 году на рынок выведут новое поколение бензиновой M3.

Модель BMW i3 (стандартный седан) получит широкую линейку модификаций, чтобы удовлетворить запросы аудитории покупателей. Появится в том числе 460-сильный электрокар с запасом хода более 650 км, однако предложат и менее мощные исполнения.

