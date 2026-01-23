Топовый вариант самого дешевого электроседана BMW показали с эффектным дизайном

Новая BMW 3 Series 2027 года получит мощный топовый вариант. Таким образом линейку самого дешевого электроседана производителя возглавит электромобиль BMW M3 с эффектным дизайном.

Автомобиль показали на рендерах до премьеры авторы Carscoops. Внешность выполнили на основе шпионских фото и предварительной информации от производителя. Модель BMW M3 2027 года выполнят в новом стиле Neue Klasse.

Автомобиль почти готов к полноценному дебюту, который может состояться до конца 2026 года. Хотя официально его дизайн пока скрывают.

Электрокар BMW iM3 (возможное название), как ожидается, предложит более 700 л.с., полный привод, режим с имитацией КПП, а также искусственные звуки двигателя. Известно, что в 2028 году на рынок выведут новое поколение бензиновой M3.

Модель BMW i3 (стандартный седан) получит широкую линейку модификаций, чтобы удовлетворить запросы аудитории покупателей. Появится в том числе 460-сильный электрокар с запасом хода более 650 км, однако предложат и менее мощные исполнения.

