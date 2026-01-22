Топ-10 авто без бензина на 2026 год: эксперты назвали недорогие машины
Эксперты составили список 10 лучших недорогих электромобилей 2026 года. По их мнению, это лучшие современные машины, которым не нужен бензин. В списке доминируют доступные модели EV.
Специалисты относят к важным параметрам следующие: дизайн, качество и оснащение интерьера, производительность, ходовые характеристики, расходы, запас хода. Список лучших составили в Autocar.
Эти электрические автомобили – представители сегмента компактных машин. Однако они отличаются доступностью, которую удачно сочетают с важными эксплуатационными характеристиками.
Лучшие недорогие электромобили 2026 года от экспертов:
- Renault 5 E-Tech;
- Mini Cooper E;
- MG 4 EV;
- Citroen e-C3;
- Cupra Born;
- Ford Puma Gen-E;
- Hyundai Inster;
- Volkswagen ID.3;
- BYD Dolphin Surf;
- Dacia Spring.
Это новые автомобили известных производителей, которые готовы бороться за покупателей в 2026 году. Некоторые уже успели завоевать награды в ежегодных конкурсах. И у всех этих электрокаров высокие шансы стать популярными.
