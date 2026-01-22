Топ-10 авто без бензина на 2026 год: эксперты назвали недорогие машины

Эксперты составили список 10 лучших недорогих электромобилей 2026 года. По их мнению, это лучшие современные машины, которым не нужен бензин. В списке доминируют доступные модели EV.

Специалисты относят к важным параметрам следующие: дизайн, качество и оснащение интерьера, производительность, ходовые характеристики, расходы, запас хода. Список лучших составили в Autocar.

Эти электрические автомобили – представители сегмента компактных машин. Однако они отличаются доступностью, которую удачно сочетают с важными эксплуатационными характеристиками.

Лучшие недорогие электромобили 2026 года от экспертов:

Renault 5 E-Tech; Mini Cooper E; MG 4 EV; Citroen e-C3; Cupra Born; Ford Puma Gen-E; Hyundai Inster; Volkswagen ID.3; BYD Dolphin Surf; Dacia Spring.

Это новые автомобили известных производителей, которые готовы бороться за покупателей в 2026 году. Некоторые уже успели завоевать награды в ежегодных конкурсах. И у всех этих электрокаров высокие шансы стать популярными.

