Топ-10 авто без бензина на 2026 год: эксперты назвали недорогие машины

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
627
Dacia Spring

Эксперты составили список 10 лучших недорогих электромобилей 2026 года. По их мнению, это лучшие современные машины, которым не нужен бензин. В списке доминируют доступные модели EV.

Специалисты относят к важным параметрам следующие: дизайн, качество и оснащение интерьера, производительность, ходовые характеристики, расходы, запас хода. Список лучших составили в Autocar.

Эти электрические автомобили – представители сегмента компактных машин. Однако они отличаются доступностью, которую удачно сочетают с важными эксплуатационными характеристиками.

Hyundai Inster

Лучшие недорогие электромобили 2026 года от экспертов:

  1. Renault 5 E-Tech;
  2. Mini Cooper E;
  3. MG 4 EV;
  4. Citroen e-C3;
  5. Cupra Born;
  6. Ford Puma Gen-E;
  7. Hyundai Inster;
  8. Volkswagen ID.3;
  9. BYD Dolphin Surf;
  10. Dacia Spring.

Это новые автомобили известных производителей, которые готовы бороться за покупателей в 2026 году. Некоторые уже успели завоевать награды в ежегодных конкурсах. И у всех этих электрокаров высокие шансы стать популярными.

