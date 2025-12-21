Топ-5 в своем классе: лучшие недорогие автомобили от специалистов

Специалисты назвали топ-5 кроссоверов для покупки в 2025 году, которые в своем сегменте опережают соперников. Это надежные автомобили. И недорогие, особенно если рассматривать их на вторичном рынке.

Видео дня

Результатами исследования поделились эксперты GOBankingRates. Аналитики назвали машины, которые надежно прослужат владельцу не менее 15 лет. Стоит также отметить, что это очень практичные машины популярного формата SUV.

Лучшие кроссоверы в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль, который не будет требовать больших расходов на частые ремонты.

Самые надежные кроссоверы в 2025 году:

Honda CR-V; Toyota RAV4 Hybrid; Toyota 4Runner; Honda Pilot; Lexus GX 550.

Как видно, список представлен преимущественно недорогими массовыми моделями автомобилей. Однако выделяется премиальный Lexus GX. Но благодаря надежности он сэкономит своему владельцу много денег.

OBOZ.UA уже рассказывал про самые надежные автомобили современности.