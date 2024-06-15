Топ-5 автомобильных брендов с ненадежными двигателями: покупать не рекомендуется

Покупая автомобиль, мы рассчитываем, что он будет надежным и как можно дольше прослужит нам без ремонта. Но некоторые бренды известны тем, что их авто нуждаются в обслуживании чаще. Особенно досадно, когда это касается двигателя.

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Эксперты издания msn.com назвали пятерку автобрендов, двигатели которых выходят из строя быстрее всего и наиболее часто. Это недорогие автомобили, на ремонт которых вы быстро потратите сэкономленные средства.

Land Rover

Автомобили этой марки часто требуют высоких затрат на техническое обслуживание. А еще они страдают из-за частых проблем с двигателем. Среди наиболее типичных проблем утечка масла, поломка цепи ГРМ и перегрев.

Subaru

Несмотря на то, что японский автоконцерн выпустил несколько автомобилей хорошего качества, покупка старой Subaru может оказаться не лучшей идеей. Некоторые модели подвержены выходу из строя прокладки головки блока цилиндров и проблемам с системой зажигания.

Mazda

Любители спортивного стиля вождения всегда обращают внимание на машины бренда. Но у тех есть одна общая проблема – слабая долговечность двигателя. Нередко на машинах Mazda возникают проблемы с турбокомпрессорами и цепями ГРМ.

Volvo

Продукция шведского автоконцерна часто входит в топы самых безопасных автомобилей. Но у некоторых моделей часто наблюдаются проблемы с двигателем. Среди типичных неисправностей – поломки электрической системы, отказ турбокомпрессора, выход из строя электроники и внезапная потеря мощности двигателя.

Alfa Romeo

Итальянский стиль в этих машинах часто совмещается с проблемами с надежностью двигателя. Также Alfa Romeo часто критикуют из-за недостатков топливной системы и электрических неисправностей. Некоторые модели с 2017 по 2018 год даже были отозваны из-за пропуска зажигания в двигателе, а отказа электрики и антиблокировочной системы тормозов.

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